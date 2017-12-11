دولياتالاثنين 11 كانون أول 2017 نتانياهو: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل إقرار بالواقع… وموغيريني تحترم الإجماع الدولي حول القدس يلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين في بروكسل وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، بعد خمسة ايام على اعتراف الولايات المتحدة المثير للجدل بالقدس عاصمة للدولة العبرية المحتلة . وخلال زيارته لبروكسل المقررة قبل إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول القدس، سيجري نتانياهو محادثات مع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ايضا. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني: “ان وزراء خارجية الدول الاعضاء سيدعون نتانياهو مجددا خلال فطور غير رسمي، الى استئناف مفاوضات جوهرية”. وذكرت موغيريني الجمعة بـ”الموقف التقليدي للاتحاد الاوروبي حول النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين”. وقالت: “نحن مقتنعون بان الحل الواقعي الوحيد يستند الى دولتين هما اسرائيل وفلسطين، والقدس عاصمة للدولتين وفق حدود 1967”. اضافت: “ان المصلحة الامنية لاسرائيل تقتضي ايجاد حل قابل للاستمرار لهذا النزاع المتواصل منذ عقود”. كلمات مفتاحية: بنيامين نتانياهوالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام