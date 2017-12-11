إحذروا “الثلج الأسود”!

حذرت السلطات البريطانية سائقي السيارات بضرورة اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر، حيث من المتوقع أن يصل إلى المملكة المتحدة ما يطلق عليه اسم “الثلج الأسود”.

وقال موقع “سكاي نيوز” البريطانية: “إن الثلج الأسود الكثيف يتسبب في عرقلة حركة السيارة”.

وأشارت السلطات إلى أنها تعاملت مع أكثر من 14000 حالة عطل أصابت السيارات، من بينها حوالي 40 في المئة علقت في الثلج والجليد.

ويتكون الثلج الأسود من بقايا المطر أو الرطوبة على الأرض، وذلك بعدما يتجمد ماء المطر بعد هطوله على الأرض.

وتأثرت الرحلات الجوية وخدمات السكك الحديدية والطرق بعد أن غطت الثلوج أجزاء كبيرة من إنكلترا وويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية إنذارًا، وهو ثاني أعلى تحذير في البلاد، بسبب المخاطر التي قد يخلفها الثلج في أجزاء من ويلز، وميدلاندز، وشمال وشرق إنكلترا.