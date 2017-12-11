مادورو أعلن فوز حزبه بأكثر من 90% من بلديات فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ان الحزب التشافيزي الذي يتزعمه فاز “بأكثر من 300 من بلديات البلاد الـ335 في الانتخابات البلدية” التي جرت الأحد، وقاطعتها ابرز احزاب المعارضة.

وقال امام حشد من انصاره في كراكاس في ختام النهار الانتخابي الطويل الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 47,32 % بحسب السلطات الانتخابية: “لقد فزنا باكثر من 300 بلدية في البلاد من اصل البلديات الـ335”.

واتى تصريح مادورو بعيد اعلان المجلس الوطني الانتخابي ان “الحزب الاشتراكي الحاكم اكتسح 20 على الاقل من بلديات عواصم الولايات الـ23”.

واكد المجلس ان “هذه الارقام تستند الى نتائج فرز 97% من ماكينات التصويت”.

وبالاضافة الى الانتخابات البلدية، فقد فاز التيار التشافيزي (نسبة للرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد منذ 1999 ولغاية وفاته في 2013) بمنصب حاكم ولاية زوليا (غرب).