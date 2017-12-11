المشنوق أطلق شعار “2018 لبنان ينتخب”: جهوزية كاملة للداخلية لاجراء الانتخابات

أطلق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق شعار “2018 لبنان ينتخب” الذي سيرافق الانتخابات النيابية المقبلة في كافة مراحلها.

وقد رأس المشنوق الاجتماع الدوري لكبار الموظفين المعنيين بالتحضيرات للانتخابات وجرت مناقشة مختلف القضايا اللوجستية والادارية والتقنية والقانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية في لبنان وفي دول الانتشار.

ووافق المجتمعون على “اعتماد العازل الانتخابي الجديد الذي صمم وفق المعايير الدولية الحديثة التي تعزز سرية الاقتراع يوم الانتخاب، كما ان هذا العازل يتميز بمواصفات عملانية تسهل تركيبه وكلفته متدنية وسيأخذ “برنامج الامم المتحدة الانمائي” على عاتقه تحمل تكاليف تأمين آلاف العوازل الضرورية لاجراء العملية الانتخابية.

واغتنم المشنوق المناسبة للتأكيد ان لدى وزارة الداخلية الجهوزية الكاملة لاجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها.