البنتاغون: قرار سحب قوات روسيا من سوريا لن يؤثر على أعمال اميركا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “​البنتاغون​” إيريك باهون أن “إعلان الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ عن بدء سحب قوات بلاده من ​سوريا​ لن يؤثر على أعمال وأولويات ​الولايات المتحدة​ في سوريا”.

وأشار باهون، في تصريح له، الى ان “الأخبار الروسية عن سحب القوات لا تعني، في كثير من الحالات، التقليص الحقيقي للقوات ولا تؤثر على أولويات الولايات المتحدة في سوريا”، موضحاً ان “​التحالف الدولي​ لمحاربة الإرهاب الذي تقوده ​واشنطن​ سيواصل نشاطه بسوريا”.