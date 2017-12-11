فرحة الميلاد في معراب

بحضور رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، يتشرف حزب “القوات” بدعوتكم لمشاركته فرحة العيد في ريسيتال ميلادي تحت اشراف المدير الفني لمهرجان “بيروت ترنّم” الأب توفيق معتوق، وتحت عنوان: “زمن الميلاد، زمن الرجاء”، يوم الإثنين الواقع فيه 18 كانون الأول 2017 الساعة 5:30 مساءً في المقر العام في معراب.

وسيحيي الريسيتال جوقة الأطفال من مدرسة الأنطونيّة للموسيقى بقيادة نيللي معتوق وبمشاركة ماري جوزي مطر (soprano)، بشارة مفرج (tenor) وألبيرتو مانياتشي (pianist).