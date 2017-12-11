مراسل “داعش” – الرقة من زحلة في قبضة الأمن

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة السوري (خ.أ.) في بلدة قب الياس- قضاء زحلة، بجرم الإنتماء الى تنظيم داعش الإرهابي، حيث إعترف بأنه كان يتولّى منصب مساعد رئيس المكتب الإعلامي في الرقّة ، الملقب بـ”أبو ريان”.

وتبيّن أنّ مهامه تَشمل تغطية كافة أشكال تنفيذ إقامة الحدّ الشرعي من إعدامات وغيرها التي كان ينفذها التنظيم الإرهابي، فضلاً عن تزويد الإذاعة التابعة لـ”داعش” بأخبار الأحداث الأمنيّة ونشرها أيضاً على موقع “يوتيوب”.

تمّ تسليم الموقوف الى القضاء العسكري بواسطة فرع مخابرات الجيش في البقاع، بناءً الى إشارته.