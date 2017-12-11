اجتماع حول تطوير ساحة ساسين

عقد محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب إجتماعاً في مكتبه في مبنى القصر البلدي، لعرض المرحلة الأولى من مشروع تطوير ساحة ساسين، بحضور النّائب نديم الجميّل، رئيس المجلس البلديّ لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني، نقيب المهندسين جاد تابت، عميد الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (Alba)الدكتور أندريه بخعازي، نائب رئيس المجلس البلدي المهندس ايلي اندريا، نائب رئيس المجلس البلدي السابق المهندس نديم أبو رزق، رئيس جمعية منشئي وتجار الابنية في لبنان ايلي صوما، امين عام الجمعية المهندس أحمد ممتاز، المهندسون فلاديمر دجوروفيتش، حبيب دبس، رولان عطيه عن مجلس الانماء والإعمار، ريان وهبه، المهندس المكلّف بالمشروع ناجي نصّار، ممثلين عن عائلة المرحوم ميشال ساسين، مدراء مصالح ومهندسين ومستشارين في بلدية بيروت، عدد من أعضاء المجلس البلدي.

ناقش المجتمعون مشروع تطوير ساحة ساسين، مع تأكيدهم على وجوب المحافظة على خصوصيتها والإبقاء عليها ساحةً عامة بما للكلمة من معنى لتبقى جامعة لكافة مكونات الوطن .

كما تم مناقشة مشكلة السير والحلول المطروحة له وكيفية تحسين انسيابه، وتأمين التواصل بين ضفتي شارعي مار ديمتريوس و ألفرد نقاش لشدّ التواصل الاجتماعي بين مختلف أبناء الأشرفية .

إضافة الى زيادة المساحات الخضراء والأشجار ضمن الساحة، فضلاً عن وجوب عدم وضع أية عوائق ضمنها قد تعرقل الدخول والخروج منها واليها، كما والمواد المطلوب استعمالها في هذا التطوير المقترح .

وفي الختام، تقرر متابعة المراحل القادمة للدراسة وإدخال التعديلات المقترحة بعد درسها بشكل معمّق .