محليات

جريصاتي يطالب القضاء بإجراء التعقبات في حق أسعد ابو خليل

 

طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود إجراء التعقبات اللازمة في حق الكاتب اسعد ابو خليل، وذلك عملاً بالمادة 14 من اصول المحاكمات الجزائية وعملاً بالمادة 157 قضاء عسكري معطوفة على المادة 209 عقوبات في حال توافر العناصر الجرمية.

وكان ابو خليل الذي يكتب مقالات في جريدة “الاخبار”، خوّن في تغريدة له على “تويتر” في 8 من الشهر الجاري، قيادة الجيش اللبناني، مطالباً بنزع سلاح الجيش والابقاء فقط على سلاح “حزب الله”.

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سليم جريصاتي
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

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