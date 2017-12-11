محلياتالاثنين 11 كانون أول 2017 جريصاتي يطالب القضاء بإجراء التعقبات في حق أسعد ابو خليل طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود إجراء التعقبات اللازمة في حق الكاتب اسعد ابو خليل، وذلك عملاً بالمادة 14 من اصول المحاكمات الجزائية وعملاً بالمادة 157 قضاء عسكري معطوفة على المادة 209 عقوبات في حال توافر العناصر الجرمية. وكان ابو خليل الذي يكتب مقالات في جريدة “الاخبار”، خوّن في تغريدة له على “تويتر” في 8 من الشهر الجاري، قيادة الجيش اللبناني، مطالباً بنزع سلاح الجيش والابقاء فقط على سلاح “حزب الله”. المُمانع اللبناني أسعد أبو خليل يُطالب بنزع سلاح الجيش اللبناني والإبقاء على سلاح حزب الله @asadabukhalil pic.twitter.com/ag1yQVkXGC — شريف حجازي (@sharif_hijazi) December 8, 2017 كلمات مفتاحية: سليم جريصاتيالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام