“لقاء سيدة الجبل”: من استسلم أمام إيران لا يحاضر بالعروبة

توقف “لقاء سيدة الجبل” امام إعلان الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزامها نقل سفارتها إليها.

وإذ أشار اللقاء الى انه ومنذ أكثر من سنة بادر “اللقاء” إلى طرح قضية القدس من جانبها الوطني والثقافي والديني، ونبّه إلى خطورة تسريب أملاك الوقف الأرثوذكسي وبيعها لشركات ذات صلة بالنشاط الاستيطاني، ومشاريع تهويد القدس الشرقية.

وأصرّ “اللقاء “على أن تكون القدس مقصدَ الحجَ والزيارة بلا قيود لجميع المؤمنين العرب وغيرهم مسيحيين ومسلمين، من أجل مقاومة قرار اسرائيل تهويد المدينة المقدسة.

ويؤكد اليوم رفضه للقرار الأميركي الظالم، ويعتبر أن جعل المدينة عاصمة للسلام وملتقى الأديان السموية، يلتقي فيها مسيحيون ومسلمون ويهود هو شأنٌ يتجاوز السياسة ويصل الى مرتبة المقدّس.

في الشأن الوطني يقف “اللقاء” خلف السلطة الوطنية الفلسطينية، لا يزايد عليها بالعروبة ولا بالفارسية ولا بالفلسطينية. يرضى بما ترضاه السلطة الوطنية لشعبها في السلام أو في الصمود أو في المواجهة.

يأسف “اللقاء” لعدم التزام حكومة لبنان أمام اللبنانيين والعرب والغرب بوعدها “النأي بالنفس”!

إن ظهور عناصر مسلحة في جنوب لبنان بطلب ايراني، والذي تزامن مع “محاضرة” الوزير جبران باسيل في القاهرة متحدثاً عن العروبة أمران متناقضان، من استسلم امام ايران لا يحاضر في العروبة. لذلك، يصر “لقاء سيدة الجبل” على أن تغيّر الحكومة سلوكها تجاه إملاءات وممارسات ايران، أو الاستفالة حفاظاً على ما تبقى من كرامة وطنية.