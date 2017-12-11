فرعية الاشغال لمناقشة الشفافية في قطاع البترول انجزت التعديلات المطلوبة على اقتراح القانون

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة درس ومناقشة اقتراح قانون دعم الشفافية في قطاع البترول جلسة، ظهر الإثنين، في المجلس النيابي، برئاسة النائب جوزف معلوف وحضور النائب محمد الحجار. كما حضر: ممثل وزارة العدل القاضي جوني قزي، ممثلة وزارة المالية فاديا صقر، المستشارة القانونية في هيئة ادارة قطاع البترول السيدة رشا ياغي والمدير العام للنفط أورور فغالي.

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:

“تابعت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعزيز الشفافية في قطاع البترول درس اقتراح القانون المذكور، وانجزت التعديلات المطلوبة على اقتراح القانون. وسوف ترفع تقريرها الى اللجنة الامر مع التعديلات التي ادخلتها”.