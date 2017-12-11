وزير البيئة: لبنان بأمس الحاجة لتقنيات معالجة المياه في ضوء أزمة النازحين

أكد وزير البيئة طارق الخطيب ” أن لبنان الذي لطالما لقّب بـالخزّان المائي للشرق الأوسط هو اليوم بأمسّ الحاجة لكلّ فكر مبدع ولكلّ طاقة ايجابية وللعمل المتفاني لاعادة البيئة إلى ما كانت عليه”. ورأى ” أن لبنان من البلدان الأمسّ حاجة إلى تقنيات معالجة المياه في ظلّ التحديّات الديموغرافية والجغرافية التي يواجهها، خاصة بعد بدء أزمة النازحين السوريين في العام 2012 والتي أدّت وتؤدّي إلى تأثيرات بيئية جدّ سلبيّة على نوعيّة المياه والهواء، وعلى تدهور الأرض والانظمة الايكولوجية”.

كلام وزير البيئة أعلنته مستشارته الدكتورة منال مسلّم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “تكنولوجيا حديثة لمعالجة المياه في بلدان الجنوب” الذي إنعقد في الجامعة اللبنانية كلية العلوم الفرع الثاني وجاء في الكلمة ” يسعدني أن أكون بينكم اليوم لافتتاح أعمال مؤتمر يتناول موضوعاً بالغ الأهمية، هو موضوع المياه، هذا المورد الطبيعي الأساسي الذي لا يمكن العيش دونه، وبالتالي ينبغي الحفاظ عليه ليس فقط للأجيال الحالية، انما للأجيال القادمة أيضاً. من هنا كان عنوان الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي أقرّتها الحكومة في العام 2012 (بموجب القرار رقم 2 تاريخ 9 آذار 2012) “حق لكل مواطن وثروة لكل الوطن”.