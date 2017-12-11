البيت الأبيض يأسف لرفض الفلسطينيين إستقبال بنس.. ومسؤول أميركي: يرفضون الحوار “مجددا”

إعتبر كبير موظفي نائب الرئيس الأميركي جارود آيجن ، ان السلطة الفلسطينية ، ومن خلال قرارها عدم لقاء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال زيارته الى المنطقة في اواخر كانون الاول الحالي، ترفض “مجددا” الحوار.

وقال آيجن في بيان إنه “من المؤسف جدا ان تبتعد السلطة الفلسطينية مرة اخرى عن فرصة للتباحث حول مستقبل المنطقة”.

ورأى آجين أنه “من المؤسف أن السلطة الفلسطينية تضيع فرصة مناقشة مستقبل المنطقة”، مضيفا أن “الإدارة الأميركية لا تزال مستمرة دون عائق في جهودها للمساعدة على تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفريقنا للسلام لا يزال يعمل بجد لوضع خطة”.

وكان المستشار الديبلوماسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس مجدي الخالدي قد قال، إن عباس لن يلتقي نائب الرئيس الأميركي ، احتجاجا على قرار واشنطن الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في حين حذر البيت الأبيض الفلسطينيين قبل يومين، من أن إلغاء لقاء عباس وبنس قد يؤدي إلى “نتائج معاكسة”.