محلياتالاثنين 11 كانون أول 2017 فنيانوس التقى أبو فاعور وبحث مع فضل الله التحديات الراهنة إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور، وكانت مناسبة لعرض التطورات في ظل ما تشهده المنطقة من تفاقم بالنسبة للقرار الذي اتخذه الرئيس الاميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الاميركية الى القدس، اضافة الى الأوضاع المحلية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والانمائية. وعرض فنيانوس مع عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله التحديات الراهنة على الصعيدين المحلي والاقليمي، ومختلف الشؤون الانمائية وما تم تنفيذه من مشاريع حتى الان والذي سينفذ لاحقا. كلمات مفتاحية: فنيانوسالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية