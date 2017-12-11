فنيانوس التقى أبو فاعور وبحث مع فضل الله التحديات الراهنة

إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب ​وائل أبو فاعور​، وكانت مناسبة لعرض التطورات في ظل ما تشهده المنطقة من تفاقم بالنسبة للقرار الذي اتخذه الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بنقل ​السفارة الاميركية​ الى ​القدس​، اضافة الى الأوضاع المحلية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والانمائية.

وعرض فنيانوس مع عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ​حسن فضل الله​ التحديات الراهنة على الصعيدين المحلي والاقليمي، ومختلف الشؤون الانمائية وما تم تنفيذه من مشاريع حتى الان والذي سينفذ لاحقا.