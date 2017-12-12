مبيعات الأسلحة قفزت عالمياً لـ 375 مليار دولار في 2016

صعدت مبيعات الأسلحة حول العالم خلال العام الماضي 2016، بنسبة 1.9 بالمائة على أساس سنوي، إلى 375 مليار دولار أمريكي وفق بيانات رسمية.

وجاء في تقرير صادر عن معهد ستوكهولم لبحوث السلام “سيبري”، أن سطوع مبيعات الأسلحة المسجلة العام الماضي، هو الأول منذ 2010.

ويرصد التقرير الدولي الذي يصدر بشكل منتظم منذ 2002، إجمالي مبيعات الأسلحة التي توقعها أكبر 100 شركة مصنعة في العالم.

ودفعت التوترات الجيوسياسية في عديد مناطق العالم، إلى سطوع وتيرة شراء الأسلحة من جانب الدول المستهلكة.

وبلغت حصة شركات الأسلحة الأميركية من إجمالي قيمة المبيعات خلال العام الماضي، نحو 217.2 مليار دولار أمريكي.

وإلى جانب الشركات الأميركية، فإن شركات من أوروبا الغربية استحوذت على النصيب الأكبر من الصفقات، إذ تتواجد 63 شركة أوروبية وأمريكية في إطار أكبر 100 شركة أسلحة في العالم.

وكانت شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية، الأكبر من حيث الشركات الفردية التي باعت أسلحة خلال العام الماضي، بقيمة إجمالي بلغت 40.8 مليار دولار.