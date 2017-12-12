محلياتالثلاثاء 12 كانون أول 2017 توقيف سوري بعد إقدامه على عمليات سلب في جبل لبنان تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه بعد استدراجه إلى محلة الحازمية, ويدعى ع. ع. (مواليد عام 1987/ لبناني) بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه وبقيامه بعمليات سلب طالت عدداً من المواطنين، ضمن محافظة جبل لبنان، وكان آخرها سلب حقيبة مواطن سوري في بلدة بعلشميه، والتي كانت تحتوي مبلغ /2300/ دولار أميركي، و/400/ ألف ليرة لبنانية وثلاثة هواتف خلوية وأوراق خاصة. وقد أحيل الموقوف إلى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص. كلمات مفتاحية: توقيف سالبجبل لبنانالمصدر: قوى الأمن الداخلي