إحالة ملف أبو خليل إلى القضاء العسكري

طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، إجراء التعقبات اللازمة في حق الكاتب أسعد أبو خليل، لارتكابه جرم “التعرّض للمؤسسة العسكرية والمسّ بسمعتها، وفق ما ينص على ذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون القضاء العسكري، في حال توافر العناصر الجرمية”.

وعلمت “الشرق الأوسط” أن القاضي حمود أحال طلب وزير العدل إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، لإجراء التحقيقات اللازمة، واتخاذ القرار المناسب في شأن الملاحقة، باعتبار أن هذا الجرم يقع ضمن اختصاص القضاء العسكري.

وجاء قرار الملاحقة على خلفية تغريدة نشرها أبو خليل على صفحته على موقع “تويتر” في الثامن من الشهر الحالي، اتهم فيها قيادة الجيش اللبناني بـ”الخيانة”، وطالب بـ”نزع سلاح الجيش والإبقاء فقط على سلاح حزب الله”. وتضمنت التغريدة ما حرفيته: “العار، العار، قادة الجيش اللبناني يجتمعون مع ضباط العدو الإسرائيلي، فيما الشوارع العربية تغلي بالغضب حول القدس، نطالب بنزع سلاح الجيش اللبناني، والإبقاء على سلاح (المقاومة) فقط”.

ومعلوم أن أبو خليل يكتب مقالات دورية وثابتة في صحيفة “الأخبار” القريبة من “حزب الله”، وهو مقيم بشكل دائم في الولايات المتحدة الأميركية.