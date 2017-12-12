وزير خارجية الأردن لتيلرسون: قرار واشنطن بشأن القدس لا أثر قانونياً له

أكد وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي لنظيره الأميركي ريكس تيلرسون خلال اتصال هاتفي ان “قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل يشكل خرقا للقانون الدولي ولا أثر قانونيا له”.

وقالت وزارة الخارجية الاردنية في بيان اليوم: “ان الصفدي أكد لتيلرسون خلال اتصال هاتفي مساء الاثنين ان المملكة تعتبر قرار ترامب خرقاً للقانون الدولي لا أثر قانونيا له”.

أبلغ الصفدي تيلرسون بـ”نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي اختتم أعماله في القاهرة فجر الأحد والذي أكد موقفا عربيا موحدا لمواجهة تبعات القرار وطالب بإلغائه”.

وأكد الوزير الاردني ان “غياب الآفاق السياسية وازدياد التوتر والاحباط لا يخدم الا المتطرفين وأجنداتهم”.

وحض على “إيجاد أفق سياسي عبر إطلاق جهد فاعل لتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية بما يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967”.