محلياتالثلاثاء 12 كانون أول 2017 إليكم عطلة الميلاد ورأس السنة الرسمية اصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة ادارية قضت باقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وجاء في نص المذكرة: استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية. تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسـات العامـة والبلديات يومي الاثنين الواقع فيهما 25/12/2017 و 1/1/2018 وذلك بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. كلمات مفتاحية: الميلادالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام