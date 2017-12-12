كهرباء لبنان: إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد… والخدمات كثيرة

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن إطلاق موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت www.edl.gov.lb بحلته الجديدة باللغتين العربية والانكليزية، والذي تهدف من خلاله الى توفير المعلومات التي يحتاجها المشتركون ومختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة وواجباتهم تجاهها بطريقة واضحة وسهلة.

ومن أبرز الخدمات والمعلومات التي يقدمها الموقع:

– جميع المعلومات والإرشادات المتعلقة بمعاملات الزبائن: طلب اشتراك جديد أو تقوية اشتراك او تحويله او قطعه، طلب الاستفادة من التعرفة الصناعية، كيفية دفع الفاتورة، الخ..

الأنظمة والتعاميم الصادرة عن المؤسسة كنظام الاشتراك ونظام التعداد الصافي Net Metering.

– إطلاع المشتركين على المحاضر والفواتير المتأخرة المتوجبة عليهم مع الحفاظ على خصوصيتهم، بحيث لا يمكن للمشترك ولوج هذه المعلومات الا من خلال إدخال معلومات عن اشتراكه الخاص، وبالتالي لا يمكنه الحصول على معلومات تتعلق بغيره من المشتركين.

– إطلاع المشتركين على التغذية اليومية الفعلية والمتوقعة بالنسبة لبيروت الادارية والفعلية فقط لباقي المناطق، على ان يتم العمل على تزويد المشتركين بساعات التغذية المتوقعة في جميع المناطق اللبنانية في مرحلة لاحقة.

– نشر البيانات الصادرة عن المؤسسة وأخبارها ونشاطاتها.

– نشر جميع المناقصات التي تقوم بها المؤسسة بصورة دورية.

– شروط التسجيل على لوائح الموردين والمتعهدين في المؤسسة.

– إرشادات للمواطنين للمحافظة على السلامة العامة والوقاية من مخاطر المنشآت الكهربائية.

يشار الى أن هذا الموقع تم تصميمه وتنفيذه وتطويره وفقا للمعايير التكنولوجية الحديثة من قبل فريق عمل من مهندسي مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها، الذين عملوا جاهدين على جعله مفيدا قدر المستطاع، كما أن الموقع سيخضع لعملية تطوير مستمرة بإضافة خدمات جديدة تباعا تتماشى مع الحاجات والمتطلبات المستجدة للمواطنين.

كذلك يتم العمل حاليا على إنجاز تطبيق خاص بالمؤسسة للهواتف الذكية Mobile Application يتيح للمشتركين الاستفادة من عدة خدمات كمعرفة قيمة فاتورتهم مسبقا وغيرها من الخدمات.