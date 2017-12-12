الزغبي: هل يتّعظ بعض حكّامنا الآن في مزايداتهم الخطابيّة؟

غرد الكاتب والحلل السياسي الياس الزغبي عبر “تويتر للذكرى والعِبرة قائلاً: سنة ١٩٧٤ رفع الرئيس سليمان فرنجيّة قضيّة فلسطين إلى القمّة الأُمميّة في نيويورك.

وبعد سنة اندلعت أخطر حرب على لبنان! فهل يتّعظ بعض حكّامنا الآن في مزايداتهم الخطابيّة، وصولاتهم الحربيّة ورفع عقيرتهم حول قضيّة القدس؟!

وأضاف: “رحم الله الشاعر الكبير الجواهري في بيتٍ بليغ من قصيدته الشهيرة: ” فعَلامَ يوغلُ في الصبابة راقصٌ بأشدَّ ممّا ينفخ الزمّارُ ؟! “