كيروز: جولة الخزعلي تحدٍ للدولة و”حزب الله” يتصرف خلافاً لمنطق سيادة الدولة

تعليقاً على جولة الشيخ قيس الخزعلي على الحدود اللبنانية الجنوبية، أشار عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ايلي كيروز الى ان جولة الأمين العام لـ”عصائب أهل الحق” التابعة لـ”الحشد الشعبي” العراقي على الحدود اللبنانية الجنوبية، برفقة مسؤولين ميدانيين من “حزب الله”، في استكمال لجولة “حزب الله” التي نظّمها للصحافيين في 20 نيسان الماضي، تشكّل تحدياً للمؤسسات اللبنانية وضرباً لمفهوم الدولة وخروجاً عن اتفاق النأي بالنفس.

ولفت كيروز، في بيان، الى ان الجولة تؤلف بداية لترجمة تهديد الأمين العام لـ”حزب الله” الذي أطلقه في احتفال “يوم القدس العالمي” في 23 حزيران الفائت عندما أعلن “أن أي اعتداء اسرائيلي على محور المقاومة قد يفتح الأجواء لعشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المجاهدين والمقاتلين من كل أنحاء العالم العربي والإسلامي ليكونوا شركاء في هذه المعركة”.

وتابع: “ان الجولات التي قام ويقوم بها المتضامنون مع “حزب الله” وعلى مدار الأعوام الفائتة تؤكد أن “حزب الله” يتصرف في الجنوب اللبناني خلافاً لمنطق سيادة الدولة وخلافاً للقرار الدولي 1701 الذي يستند الى ركيزتين: قوات الأمم المتحدة وقوات الجيش اللبناني، كما وان ما يجري في الجنوب يجد تفسيره في كلام قادة “حزب الله” الذي يؤكد وحدة وتكامل محور المقاومة والممانعة في المشروع الإيراني الكبير، والذي يحقق بحسب أصحابه المكاسب والإنتصارات في كل ساحات المواجهة في المنطقة”.