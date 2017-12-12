خوري: بيان المجموعة الدولية لدعم لبنان لم يعطِ الشق الإصلاحي حقه

اعتبر مرشح حزب “القوات اللبنانية” عن دائرة طرابلس ايلي خوري ان الشق السيادي في بيان المجموعة الدولية لدعم لبنان استأثر بكل التركيز والاهتمام، ما أدى إلى عدم إعطاء الشق الإصلاحي حقه والذي أكد على ضرورة مكافحة الفساد وإصلاح الإدارات والمؤسسات العامة.

وتابع: “أليس هذا بالذات ما تنادي به “القوات اللبنانية” وتعمل من أجل تحقيقه من داخل الحكومة وتتعرض لما تتعرض له من تهجمات نتيجة تمسكها بهذا النهج الإصلاحي”؟.