“حزب الله” لا يبالي بالنأي بالنفس”.. كرم: كلام الحريري لا يعنينا ونتمنى عليه “بق البحصة”

أشار عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم الى وجود خشية من الابتعاد عن مبدأ النأي بالنفس لأن حسابات “حزب الله” ما زالت نفسها، وقبوله بالتسوية بعد عودة الحريري عن استقالته جاءت لتخفيف الضغط والاحتقان عنه نتيجة ضغوطات دولية.

كرم وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية”، لفت الى ان “حزب الله” يعود اليوم “ليتشاطر” وظهر ذلك في عدة محطات بأنه لا يبالي لا بالدولة ولا بالنأي بالنفس.

وعن حديث الرئيس الحريري الإثنين عن طعن بعض الأحزاب له في الظهر، أكد كرم ان هذه الكلام لا يعني “القوات اللبنانية” ونتمنى عليه “بق البحصة” وموقف “القوات” ثابت ولا يزال نفسه، مشيراً الى محاولة وزراء “القوات” التلاقي والتفاهم مع كافة الأقرفاء في الحكومة من أجل بناء الدولة ومؤسساتها، وقد أوضحت “القوات” مواقفها سابقاً تجاه الاستقالة.

وعن تفاهم معراب، أسف كرم الى صدور عدد من مواقف الوزير جبران باسيل بوجه “القوات” التي قد تصل بنا الى خيبة أمل، “لأننا لم نقم بتفاهم معراب من أجل محطة عابرة بل من أجل توازن القوى في لبنان”.