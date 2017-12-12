باسيل: القدس أولويتنا

علق رئيس “​التيار الوطني الحر​” وزير الخارجية ​جبران باسيل​ على تصريحات أمين عام “​حزب الله​” السيد حسن نصرالله حول ​القدس​، معتبراً أن “دخول القدس في حالة فوضى سينعكس على المنطقة بأكملها”.

وأكد في حديث لـ”CNN”ان “الانعزال ليس حلاً في المنطقة بل الانفتاح والتنوّع هو الحل وهذا ما تعنيه القدس بالنسبة لنا”، مشيراً إلى أن “القدس تعتبر أولوية بالنسبة لنا وإن دخول القدس في حالة فوضى سينعكس على المنطقة بأكملها وستدخل في حالة انعدام للنظام”، متسائلا “إذا لم نتمكن من الاعتراف بالقدس كمنطقة للجميع للتعايش جميعاً، فكيف سنعيش بسلام؟”.