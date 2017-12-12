وزارة الصحة توضّح: حاصباني لم يوقع على اي قرار مشترك مع وزير الزراعة بشأن دخول المبيدات المسرطنة

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة غسان حاصباني بياناً توضيحي جاء فيه: قد يكون الأمر التبس على النائب وائل ابو فاعور، فوزير الصحة غسان حاصباني لم يوقع على اي قرار مشترك مع وزير الزراعة بشأن إعادة السماح بدخول المبيدات الـ18 التي تحتوي مواد مسرطنة الى لبنان وتم منعها عام 2016، وهو من أشد الحرصاء على عدم استعمال أي مواد مسرطنة تضر بصحة الشعب اللبناني.

وكان ابو فاعور قد دعا وزيري الزراعة والصحة غازي زعيتر وغسان حاصباني الى العودة عن قرار اللجنة المشتركة بين الوزارتين وتجار المبيدات والادوية الزراعية والذي تم فيه اعادة السماح بدخول 18 نوعا من المبيدات والأسمدة والمحاليل الزراعية التي تحتوي موادا مسرطنة والتي تم منعها من قبل وزارتي الصحة والزراعة في العام 2016 نظرا بمخاطرها الصحية ورواسبها في المزروعات المسببة للامراض السرطانية.

وطالب ابوفاعور بعدم الخضوع لابتزاز وضغوط بعض التجار الذين نجحوا في ازاحة مندوبة وزارة الصحة السابقة وفرضوا ارادتهم ومصالحهم على الدولة اللبنانية ووزاراتها في احتقار مهين للمواطن اللبناني وصحته.