واكيم: نعاهدك يا جبران اننا سنبقى دائماً في النضال!

أشار مرشح حزب “القوات اللبنانية” عن دائرة بيروت الأولى الى انه “وان نبقى موحدين” ليس الحل اذا كانت وحدتنا خدمة لمصالح الآخرين، بل المطلوب هو التجمع “دفاعاً عن لبنان العظيم”!

وتابع في تغريدة له عبر “تويتر” :”من بيروت، تحية اليوم الى الصديق الشهيد جبران الذي بإستشهاده صارت الاشرفية نبضه والقضية روحها فيه!

نعاهدك يا جبران اننا سنبقى دائماً في النضال…

جميلٌ إعلان “القدس” عاصمة فلسطين… لكن الأهم الاعلان عن ان بيروت عاصمة لبنان والتأكيد على ان قرارها للبنانيين: لا للإيرانيين ولا لوكلائهم الشرعيين!”.