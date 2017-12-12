عمليات سرقة منازل مصطافين بواسطة الكسر والخلع… وراءها قاصرون

أعلنت المديريـة العامة لقـوى الأمــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة أنه كثرت في الآونة الاخيرة عمليات سرقة منازل مصطافين بواسطة الكسر والخلع في منطقة الضنية / الشمال.

وبنتيجة الرصد والمتابعة المكثفة التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الاقليمي، تمكنت قوة منها بتاريخ 6/12/ 2017 من توقيف احد افراد العصابة، ويدعى: م. ع. (مواليد عام 1999، سوري). وتم ضبط بندقيتي صيد مسروقتين.

بالتحقيق معه اعترف بقيامه بالاشتراك مع آخرين، بالدخول الى اكثر من عشرة منازل ليلا، وسرقة ما بداخلها من بنادق صيد ومتمماتها وبعض الاموال والادوات الكهربائية الخفيفة الوزن، وبيعها وتقاسم الاموال فيما بينهم.

وبتاريخ 10/12/2017 وفي بلدة ايزال، جرت مداهمة منزلي المشتبه بهما، وتوقيفهما، وهما:

ا. ه. (مواليد عام 2001، لبناني)

ي. ه. (مواليد عام 2000، لبناني)

فيما اقدم (ا. م.، مواليد عام 1999، لبناني) على تسليم نفسه الى المفرزة المذكورة.

وبالتحقيق معهم بحضور ولي امر القاصرين، اعترفوا بما نسب اليهم، وقد اتحذ بعض اصحاب المنازل صفة الادعاء الشخصي ضدهم.

اودع الموقوفون مع المضبوط القضاء المختص بناء لإشارته.