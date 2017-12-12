وزير الأمن الإيراني: قطر تدعم الإرهاب في المنطقة

اعتبر وزير الأمن الإيراني (الاستخبارات) محمود علوي، أن قطر تدعم بعض التيارات الإرهابية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الإخوان المسلمين في مصر والوهابية في السعودية، هم جذور الإرهاب في العالم الإسلامي.

وزعم علوي في ندوة أقيمت في طهران بعنوان: “الارهاب والتطرف والأمن الإقليمي في غرب آسيا”، اليوم الثلاثاء، إن: “التيارات الإرهابية في المنطقة مدعومة من السعودية وقطر، والكويت إلى حد ما”.

وعقدت الندوة في مركز التعليم والبحوث التابع لوزارة الخارجية.

وادعى علوي، أن: “جذور الإرهاب في الإسلام هي من الإخوان المسلمين في مصر، والوهابية في السعودية”.

وأوضح أن: ” الدافع لإحياء الخلافة أدى إلى تحركات مختلفة، بما في ذلك الدفع إلى إيجاد حركات مسلحة إرهابية”، مشيرًا إلى أن: “تنظيم “داعش” لا يزال يملك أسلحة رغم إعلان القضاء عليه في العراق”.

وتابع وزير الأمن الإيراني أن: “أحد العوامل المؤدية إلى ظهور الإرهاب هو إهانة وتحقير الشعوب والأقليات الدينية في بعض البلدان”.

وقال: “اليوم، الجماعات الإرهابية مثل “داعش” قد تعرضت لهزيمة كبيرة، “داعش” ليست لها سيادة؛ ولكنها موجودة، لقد فقدوا أرضهم؛ لكنهم لم يفقدوا أسلحتهم، وهم يتطلعون إلى الهبوط في أفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى، من أجل استعادة فكرة الخلافة الإسلامية من تلقاء نفسها”.