إرجاء النظر بدعوى إقفال مطمر الجديدة الى 16 ك2

أرجأت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد الى 16 كانون الثاني 2018 النظر في دعوى إقفال مطمر الجديدة المقدمة من المحامين حسن بزي وعباس سرور وبيار الجميل ضد شركة الخوري للمقاولات ومجلس الانماء والاعمار.

وقد حضر المحامي سرور بوكالته عن الجهة المدعية وتقرر بناء على طلب وكيلة الشركة تقديم لائحة جوابية شاملة تتضمن مستندات حاسمة ويرجح ان تكون الجلسة مخصصة للمرافعة من قبل الحكم النهائي بالقضية.