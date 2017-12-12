محلياتالثلاثاء 12 كانون أول 2017 إرجاء النظر بدعوى إقفال مطمر الجديدة الى 16 ك2 أرجأت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد الى 16 كانون الثاني 2018 النظر في دعوى إقفال مطمر الجديدة المقدمة من المحامين حسن بزي وعباس سرور وبيار الجميل ضد شركة الخوري للمقاولات ومجلس الانماء والاعمار. وقد حضر المحامي سرور بوكالته عن الجهة المدعية وتقرر بناء على طلب وكيلة الشركة تقديم لائحة جوابية شاملة تتضمن مستندات حاسمة ويرجح ان تكون الجلسة مخصصة للمرافعة من قبل الحكم النهائي بالقضية. كلمات مفتاحية: مطمر الجديدةالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام