بدء تمظهر التحالفات الانتخابية الرئيسية

مرحلة ما بعد رأس السنة ستشهد انشغالا لبنانيا كبيرا بالانتخابات النيابية.

وتقول مصادر وزارية إن الانتخابات حاصلة في موعدها، وإن “التحالفات الرئيسية حتى الآن، هي تحالف “حزب الله” و”حركة أمل” من جهة، وتحالف “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” من جهة ثانية، مع ما يعنيه الأمر من تقاطع بين التحالفين بسبب علاقة “حزب الله” بـ”التيار الوطني الحر” وتحسن علاقة “التيار” برئيس مجلس النواب نبيه بري”.