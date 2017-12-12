المشنوق: لبنان نجح في تحقيق إنجازات في مكافحة الإرهاب

أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن لبنان نجح في تحقيق انجازات أمنية مميزة على صعيد مكافحة الارهاب.

وقال المشنوق أمام الوفد الدولي الذي إلتقاه في مكتبه في الوزراة: “إن لبنان نجح بفضل يقظة واحترافية الأجهزة الأمنية في القيام بعدد كبير من العمليات الاستباقية كما تمكن من تفكيك الخلايا النائمة والقضاء على المجموعات الارهابية”.

وأكد أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع المصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال تعمل لمنع استعمال المصارف اللبنانية لأية عملية تمويل للمجموعات الارهابية، مشيراً إلى ان الجيش اللبناني تمكن الى حد كبير بالتعاون مع الأجهزة الامنية التابعة للوزارة بمراقبة وضبط الحدود اللبنانية ومنع محاولات الدخول خلسة الى داخل الاراضي اللبنانية”.

كما استقبل المشنوق وفداً من الحملة الوطنية السعودية لاغاثة النازحين السوريين في لبنان، وأوضح أن مندوبين من وزارتي الداخلية والخارجية وضعوا مسودة ورقة عمل لمعالجة ملف النازحين السوريين، وهذه المسودة بدأت مناقشتها من قبل اللجنة الوزارية المعنية، كما أبدى تفاؤله باقرار هذه الخطة على الرغم من وجود عدد من النقاط الخلافية في وجهات النظر.