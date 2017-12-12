ماروتي شارك في احتفال تقديم معدات هيدروغرافية هبة إلى القوات البحرية

اعلنت السفارة الايطالية في بيان، ان السفير الإيطالي ماسيمو ماروتي شارك في احتفال أقيم لتقديم هبة كناية عن معدات هيدروغرافية من قبل الحكومة الإيطالية إلى البحرية اللبنانية تبلغ قيمتها 700 ألف دولار أميركي.

وتهدف هذه الهبة إلى زيادة قدرات البحرية اللبنانية ومهاراتها في المجال الهيدروغرافي، من أجل تعزيز أمن الملاحة المدنية، وتكلل النشاط التدريبي الهام الذي قامت به البحرية الإيطالية بين عامي 2014 و 2016، تم في إطاره أيضا تقديم مركب هيدروغرافي في تشرين الأول 2016.

ستتجاوز القيمة الإجمالية للمشروع، مع احتساب قيمة الهبة الإضافية التي ستقدّم خلال العام 2018 وهي كناية عن مركب إيطالي آخر ذي قدرات هيدروغرافية، مليوني دولار أمريكي.

وستستضيف إيطاليا في مطلع العام 2018 مؤتمراً دولياً لتعزيز الدعم لمصلة الجيش اللبناني، كما أعلن ماتاريلا أمام الرئيس عون في مناسبة زيارته الأخيرة لروما”.