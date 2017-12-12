ظهور الخزعلي على الحدود للقول ان شعار “النأي بالنفس” لا معنى له

قالت مصادر سياسية لـ”القبس” إن ظهور امين عام ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية قيس الخزعلي على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية، للقول ان شعار “النأي بالنفس”، الذي اتخذه رئيس الحكومة شعاراً لحكومته وللمرحلة السياسية الراهنة، لا معنى له، وان الطريق البري من طهران الى بيروت سالك.

وانتقدت المصادر “اتخاذ ما يسمى” الممانعة او “خط المقاومة” من التظاهرات الاحتجاجية في بيروت، ضد قرار الرئيس الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ستاراً لإرسال رسائل سياسية عنيفة ضد الاستقرار السياسي الداخلي الذي تريده الحكومة، واقامة شرخ سياسي بين المكونات اللبنانية، اضافة الى رفع اعلام ايرانية في التظاهرة.