“البنتاغون”: روسيا لم تقم بأي خفض كبير في قواتها المقاتلة في سوريا

أكدت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” اليوم الثلثاء أنها لم تلاحظ أي سحب كبير للقوات الروسية المقاتلة من سوريا على الرغم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك الاثنين.

وأعلن الميجر بمشاة البحرية أدريان رانكين جالاوي، وهو متحدث باسم البنتاغون: “لم يحدث خفض كبير في القوات المقاتلة في أعقاب الإعلانات الروسية السابقة بخصوص عمليات انسحاب مزمعة من سوريا”.