الراعي إستقبل الضاهر وسليم الصايغ

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، النائب خالد الضاهر الذي أشار بعد اللقاء الى ان تنوع لبنان الطائفي ثروة له وللعالم، وقال: “علينا التمسك بالقيم الدينية والاخلاقية لتخريج رجال الاصلاح والتمسك بالعقد الاجتماعي اي الدستور، لأن الخروج عنه لا يفيد إلا أعداء لبنان”.

ثم التقى نائب رئيس حزب “الكتائب” الوزير السابق سليم الصايغ الذي اطلع البطريرك على الجولات التي تقوم بها رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل على العواصم العربية والاوروبية، وشدد الصايغ على “ضرورة تطبيق النأي بالنفس فلا يكون مجرد شعار، انما كان من المتوقع ان يكون هناك طرح حقيقي للحياد لا نأي بالنفس فارغ المضمون”، لافتا إلى انه “كان علينا الاستفادة من اللحظات التاريخية والدعم الدولي”.