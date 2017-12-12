سلسلة إستقبالات للحريري في السراي الحكومي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مكتبه في السراي الحكومي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الاوكرانية- اللبنانية النائب سيرهي سوبوليف في حضور السفير الاوكراني ايهور اوستاش وتناول اللقاء اخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

المري

واستقبل الحريري سفير قطر في لبنان علي بن حمد المري الذي اوضح بعد اللقاء ان البحث تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.

سلامة وخليل

واجتمع الحريري مع وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجرى عرض للاوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان.

الصفدي

واستقبل الحريري النائب محمد الصفدي وجرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع العامة ومطالب مدينة طرابلس.