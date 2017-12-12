محلياتالثلاثاء 12 كانون أول 2017 نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة مياه البقاع تناشد الحريري أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة مياه البقاع عن الاستمرار بالإضراب المفتوح إلى حين توقيع وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل على نقل الاعتماد ودفعه كسلفة وصدور مرسوم رقم 46/2017 سلسلة الرتب والرواتب. كما ناشدت النقابة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري باصدار التعميم لدفع سلسلة الرتب والرواتب، خصوصاً للعاملين في مؤسسات المياه قبل الأعياد ليتمكن العاملون من تأمين حاجات اولادهم ومن أجل انتظام العمل في المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل. كلمات مفتاحية: نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة مياه البقاعالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام