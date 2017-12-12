الصفدي بعد لقائه دريان: خروق النأي بالنفس بدأت

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الوزير السابق النائب محمد الصفدي الذي قال بعد اللقاء :”استعرضت مع سماحته الأوضاع على الساحة اللبنانية بالإضافة الى وضع المسلمين السنة في لبنان، وهو كان دائما وما زال يدعو الى ائتلاف أهل السنة لمواجهة التحديات التي يمر بها لبنان، وأتمنى أن يكون كلامه قد وصل الى الجميع لا سيما السنة، لكي يتوحدوا ويتعاونوا في سبيل الدفاع عن لبنان وسيادته والذي هو مقبل على أيام صعبة، وبالاتحاد قوة تحافظ على استمرارية البلد”.

وأضاف : ” كما استعرضنا بلا شك موضوع القدس، القدس مدينة الأديان السماوية، وهي مدينة لا تخص اليهود، وهي للمسلمين والمسيحيين واليهود، ولا يمكن أن نقبل أن يستغلها الصهاينة وان يكون لهم حق التصرف بمدينة القدس”.

وعن توقعه خرقاً بعملية النأي بالنفس في لبنان، أجاب: “الخروق بدأت، وقد رأيناها من خلال الزيارة التي حصلت بالجنوب ويجب التأكيد على ان لا يكون هناك أي خرق اخر لاتفاق النأي بالنفس”.

كما استقبل دريان النائب زياد القادري الذي بحث معه الأوضاع العامة في البلاد.

ثم التقى النائب السابق محمد أمين عيتاني وتم التداول في الشؤون البيروتية.