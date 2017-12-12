أسرار الصحف ليوم الثلثاء 12 كانون الأول 2017

أسرار الآلهة – النهار

الدراسات المتناقضة حول سلسلة الرتب والرواتب في المدارس الخاصة تدخل مجال الصراع وكل يتمسّك بمطالعة قانونيّة أعدّت لحسابه.

تخشى أوساط سياسيّة أن يكون دخول مسؤول ميليشيا عراقيّة إلى لبنان مع الدعوات إلى مقاومة ضد اسرائيل مقدّمة لتحرّك مسلّحين فلسطينيّين ومن جنسيات أخرى نحو منطقة العرقوب.

***********************************

أسرار الجمهورية

لوحِظ أنّ القرار الجديد بالنأي بالنفس تعرّضَ لخرقٍ آخر على لسان قياديّ كبير يُفترض أنّه ممّن التزموه.

أقرَّ مرجع رسمي بارز أنّ التجاوزات التي حصلت في إحدى التظاهرات أساءت إلى القضية التي نُظّمت من أجلها.

هدَّد موظفو المؤسسات العامة بالتوقّف عن العمل ما لم تُسرع الحكومة في إصدار مراسيم سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم.

************************************

أسرار اللواء

غمز : عقدت سلسلة لقاءات بعيدة عن الأضواء مع فريق استشاري لمسؤول كبير للبحث في توزيع عدد من المشاريع في المحافظات.

لغز : قال خبير إقتصادي لولا لم يكن اقتصاد لبنان «مدولر» لكانت الأزمة عبَّرت عن نفسها بإنعكاسات مباشرة وفورية مطلع الشهر الماضي.

همس: تخوف خبراء عسكريون من أن تتخذ المواجهة في العراق وسوريا مستقبلاً أبعاداً إقليمية ودولية خطيرة؟

****************************************

يقال في المستقبل

إن مرجعا نيابيا علق أمام زواره على زيارة مسؤول ميليشيا ” عصائب أهل الحق ” العراقية قيس الخزعلي لبوابة فاطمة بالقول : “ما كان إلها داعي “

**************************************