واشنطن ترفع “كارت الحرب الهجينة” في وجه موسكو

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الثلثاء، أن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 شكل عملا من أعمال “الحرب الهجينة”.

وتستخدم عبارة الحرب الهجينة عادة لوصف العمليات الروسية في أوكرانيا التي تستخدم فيها النشاطات الاستخباراتية وعمليات التضليل الإعلامي.

وأضاف تيلرسون خلال اجتماع مع موظفي وزارته في واشنطن استعرض فيه حصيلة عمله على راس الدبلوماسية الأميركية خلال عام، إن الرئيس دونالد ترامب “قال بوضوح مرارا أن دولتين مثل روسيا والولايات المتحدة لا يمكن أن لا تربطهما علاقات بناءة، لكن الأمر ليس كذلك اليوم وجميعنا يعرف السبب”، وفق “فرانس برس”.

وتابع: “اختارت روسيا أن تغزو دولة ذات سيادة هي أوكرانيا” و”اختارت روسيا من خلال حرب هجينة، التدخل في العملية الديموقراطية هنا ثم في دول أخرى”.

البيت الأبيض مع تيلرسون

وذكر مسؤول كبير في الخارجية حين طلب منه أن يوضح ما إذا كان البيت الأبيض يشاطر هذه الرؤية بشأن التدخل الروسي، “إنه وزير الخارجية وقد قال ذلك”.

وكانت أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت منذ أكثر من عام إلى ان روسيا حاولت التأثير على الناخبين في 2016 عبر هجمات الكترونية وحملة دعاية واسعة.

وأضاف تيلرسون “أن استراتيجيتنا مع روسيا هي البحث عن مناطق يمكن أن نجد فيها مجالا للتعاون، ووجدنا ذلك في سوريا”.

وتابع “لسنا دائما على الوتيرة نفسها، لكننا في بعض الأيام نكون كذلك. واعتقد أننا متمسكان معا بسوريا موحدة ومستقرة مع نهاية هذه الحرب”.