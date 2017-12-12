“قرار روسي” بشأن تغريدات ترامب

أعلن الكرملين، الثلثاء، أن موسكو تعتبر تغريدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على موقع “تويتر” تصريحات رسمية وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقرأها.

واستمر ترامب، المستخدم النشط لتويتر قبل توليه الرئاسة في أواخر العام الماضي، في استخدام الموقع للتعبير عن آرائه في السياسة والقضايا الدولية منذ دخوله البيت الأبيض.

رأى المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أنه ليس مكان ترامب للتعليق على أفعاله، لكنه أضاف: “على أي حال فإن كلما ينشر على حسابه الرسمي على تويتر تعتبره موسكو تصريحات رسمية”.

وتابع بيسكوف: “من الطبيعي أن يطلع بوتين عليها إلى جانب معلومات أخرى عن تصريحات رسمية للساسة”.

وكان نشاط ترامب على “تويتر” قد أثار الجدل من قبل، إذ أثارت تغريداته الغضب في بريطانيا الشهر الماضي ودفعت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، لانتقاده بشدة عندما أعاد نشر تسجيلات فيديو مناهضة للإسلام نشرتها جماعة بريطانية يمينية متطرفة.