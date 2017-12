بالصور: اطفال لبنان يحرزون المراكز الاولى في المسابقة الدولية للحساب الذهني الفوري UCMAS

احتضنت العاصمة الماليزية كوالالمبور المبا​راة العالمية في الحساب الذهني الفوري لعام 2017 من تنظيم شركة (يو سي ماس) UCMAS العالمية يوم الاحد 10 كانون الاول بمشاركة وفود من 72 دولة وبحضور عدد من الفعاليات السياسية والمحلية والدولية وممثلين رسميين عن الدول المشاركة.

وقد مثّل لبنان في هذه المباراة العالمية الطلاب الاثني عشر الفائزين في المسابقة الوطنية التي جرت سابقا في بيروت برعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي الاستاذ مروان حمادة.

وتألفت البعثة من السيدة صونيا الخوري مديرة الشؤون الثقافية في وزارة التربية والتعليم العالي والاستاذ سعد سعد الرئيس التنفيذي لمعهد PLC والممثل الحصري لشركة UCMAS في لبنان ووفد تألف من 30 شخصاً.

وبعد منافسة محتدمة مع اكثر من 2500 تلميذاً عبقرياً يمثلون النخبة الفائزة في الدول الـ72 المشاركة،

نال التلميذ جاد سماحة بطولة الفئة INTERMEDIATE A ، باحرازه لقب الـCHAMPION

وحلَ التلميذ أنطونيوس مرعب، في مرتبة الـCHAMPION عن مستوى ELEMENTARY A،

وحل التلميذ غبريال ابي سعد في مرتبة الـRunner Up st1 عن مستوى HIGHER A، وحل التلميذ مروان معاوية في مرتبة الـRunner Up st1 عن مستوى ELEMENTARY A، وحلَ التلميذ فريد أبي ضومط، في مرتبة الـst1Runner Up عن مستوى BASIC، وحلَت التلميذة سندي خليفة، في مرتبة الـnd2Runner Upعن مستوى INTERMEDIATE B وحل التلميذ جان بول أسعد معوض، في مرتبة الـRunner Up nd2 عن مستوى ELEMENTARY B، وحلَت التلميذة ديا-ماريا الدوماني، في مرتبة الـRunner Up nd2 عن مستوى ELEMENTARY B، وحلَ التلميذ ايلي جدع، في مرتبة الـRunner Up 2nd عن مستوى BASIC، وحل التلامذة، دانيال يونس، مصطفى سويدان ومارك حلبي في مراتب مميزة كل واحد حسب مستواه.

وبعد المسابقة قال الرئيس التنفيذي لمعهد PLC والممثل الحصري لشركة UCMAS في لبنان الاستاذ سعد سعد: “انّ هذا الانجاز الوطني الكبير يعود الفضل في تحقيقه بشكل رئيسي، الى الجهود الجبارة التي بذلها فريق العمل في المركز الذين لم يألوا جهداً في ابراز وتنمية القدرات الذهنية للأطفال اللبنانيين وللأجيال الصاعدة. كما توجه بالشكر الى وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية والى المؤسسات التربوية التي آمنت بنجاحات برنامج UCMAS متوقفاً عند مدى تفاعل الطلاب اللبنانيين معه. ونهنىء انفسنا ولبنان بأطفال يرفعون رايته عالية بكل فخر واعتزاز”.

وتصل بعثة لبنان الى مطار رفيق الحريري الدولي الساعة 11:25 قبل ظهر الاربعاء 13 كانون الاول الجاري.