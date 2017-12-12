بالصور: أطفال لبنان في المراكز الأولى بالمسابقة الدولية للحساب الذهني الفوري

أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور المباراة العالمية في الحساب الذهني الفوري لعام 2017 من تنظيم شركة (يو سي ماس) UCMAS العالمية يوم الاحد 10 كانون الاول وبعد منافسة محتدمة مع اكثر من 2500 تلميذاً عبقرياً يمثلون النخبة الفائزة في الدول الـ 72 المشاركة، نال التلميذ جاد سماحة بطولة الفئة INTERMEDIATE A، باحرازه لقب الـ CHAMPION.

وحلَ التلميذ أنطونيوس مرعب، في مرتبة ال CHAMPION عن مستوى ELEMENTARY A، وحل التلميذ غبريال ابي سعد في مرتبة الـ 1st Runner Up عن مستوى HIGHER A، وحل التلميذ مروان معاوية في مرتبة الـ 1st Runner Up عن مستوى ELEMENTARY A، وحلَ التلميذ فريد أبي ضومط، في مرتبة الـ 1st Runner Up عن مستوى BASIC، وحلَت التلميذة سندي خليفة، في مرتبة الـ 2nd Runner Upعن مستوى INTERMEDIATE B وحل التلميذ جان بول أسعد معوض، في مرتبة الـ 2nd Runner Up عن مستوى ELEMENTARY B، وحلَت التلميذة ديا-ماريا الدوماني، في مرتبة الـ 2nd Runner Up عن مستوى ELEMENTARY B، وحلَ التلميذ ايلي جدع، في مرتبة الـ 2nd Runner Up عن مستوى BASIC، وحل التلامذة، دانيال يونس، مصطفى سويدان و مارك حلبي في مراتب مميزة كل واحد حسب مستواه.

وبعد المسابقة قال الرئيس التنفيذي لمعهد PLC والممثل الحصري لشركة UCMAS في لبنان الاستاذ سعد سعد: “انّ هذا الانجاز الوطني الكبير يعود الفضل في تحقيقه بشكل رئيسي، الى الجهود الجبارة التي بذلها فريق العمل في المركز الذين لم يألوا جهداً في ابراز وتنمية القدرات الذهنية للأطفال اللبنانيين وللأجيال الصاعدة. كما توجه بالشكر الى وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية والى المؤسسات التربوية التي آمنت بنجاحات برنامج UCMAS متوقفاً عند مدى تفاعل الطلاب اللبنانيين معه. ونهنىء انفسنا ولبنان بأطفال يرفعون رايته عالية بكل فخر واعتزاز”.

وتألفت البعثة التي تصل لبنان الساعة 11:25 قبل ظهر الاربعاء 13 كانون الاول الجاري، من السيدة صونيا الخوري مديرة الشؤون الثقافية في وزارة التربية والتعليم العالي والاستاذ سعد سعد الرئيس التنفيذي لمعهد PLC والممثل الحصري لشركة UCMAS في لبنان ووفد تألف من 30 شخصاً.