نقابة عمال مصلحة الليطاني: للاسراع بتعيين مدير عام

ناشد مجلس نقابة مستخدمي وعمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وزارة الوصاية والجهات الرسمية المختصة العمل للاسراع بتعيين مدير عام للمصلحة قبل نهاية الشهر الحالي وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسيير أعمالها وحفظ حقوق العاملين فيها.

ورأى المجلس في بيان أصدره بعد إجتماع إستثنائي “أن المصلحة في حالة شبه شلل بعد إنتهاء خدمة المدير العام السابق بتاريخ 3/10/2017، وأن كثيرا من الأعمال في الورش ومعامل إنتاج الطاقة والوحدات متوقفة، إضافة لتكدس العديد من المعاملات الإدارية الخاصة بالمستخدمين والعمال بسبب شغور موقع المديرية العامة”.

وحذرت النقابة من أن “العمال قادمون على أوضاع إجتماعية مزرية ما لم يتدارك المسؤولون هذا الأمر، ويسرعوا بإجراءات التعيين آخذين في الإعتبار المهلة الزمنية المتبقية، معلنة “أنها قد تجد نفسها مضطرة لتصعيد تحركاتها لدرء الأخطار المحدقة بالمؤسسة نتيجة التباطوء بإجراءات التعيين، علما أن النقابة تقوم بعقد لقاءات مع الوزراء المختصين لمتابعة هذا الموضوع.