إنخفاض ملحوظ بالحرارة الأربعاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس الأربعاء غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط رذاذ متفرق مساء. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة:ما زالت الكتل الهوائية الدافئة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء حيث تنحسر تدريجيا.

-الطقس في لبنان:

الثلثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية والجنوبية.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط رذاذ متفرق مساء.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة و تساقط أمطار متفرقة خلال الليل، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 6 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 17 درجة، في الأرز من صفر الى 9 درجات، في الداخل من 1 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س، تشتد احيانا في المناطق الشمالية لتصل الى 55 كلم/س.

-الانقشاع جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 25 و 50 %

-حال البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 21 درجة.

-ساعة شروق الشمس: 06:34 ساعة غروب الشمس: 16:30