محلياتالأربعاء 13 كانون أول 2017 خليل بحث مع جارفيس الاوضاع المالية والاقتصادية استقبل وزير المال علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة المدير المساعد لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي كريستوفر جارفيس على رأس وفد من الصندوق. وقد تم استعراض للأوضاع المالية والاقتصادية والمسائل المشتركة. كما استقبل رئس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير ورئيس مجموعة ماليا هولدينغ جاك صراف وتم استعراض الخطوات التي تدعم الاقتصاد وتحصّن الاستقرارين المالي والاقتصادي. كلمات مفتاحية: وزارة المالالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام