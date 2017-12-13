خليل بحث مع جارفيس الاوضاع المالية والاقتصادية

استقبل وزير المال علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة المدير المساعد لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي كريستوفر جارفيس على رأس وفد من الصندوق.

وقد تم استعراض للأوضاع المالية والاقتصادية والمسائل المشتركة.

كما استقبل رئس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير ورئيس مجموعة ماليا هولدينغ جاك صراف وتم استعراض الخطوات التي تدعم الاقتصاد وتحصّن الاستقرارين المالي والاقتصادي.