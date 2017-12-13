نفذ عملياته ببزّة “الدرك”… وأوقف في صبرا

دهمت دوريّة للمديريّة العامّة لأمن الدولة منزل المدعو “ع.ع”، مكتوم القيد، في محلّة صبرا، وأوقفَته بجرم قيامه بعدّة عمليّات سرقة، وتمّ ضبط بزّة عسكريّة عائدة إلى “قوى الأمن الداخلي” وآلات حادّة في منزله، كان يستخدمها في السرقات.

وتبيَّن أنّ في حقّ الموقوف عدّة مذكّرات توقيف، منها السرقة ومعاملة عناصر عسكريّة بالشِدّة، وقد تمّ تسليمه مع المضبوطات إلى النيابة العامّة العسكريّة.