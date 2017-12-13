بعد استحالة شفائه من السرطان… احتفل بالوداع على طريقته

أقام رجل أعمال ياباني، ساتورو أنزاكي، مصاب بسرطان، ولا يمكن الشفاء منه، “حفلة وداع” في فندق في طوكيو، بحضور أصدقائه وزملاء دراسته السابقين وشركائه التجاريين وموظفيه.

وعلم أنزاكي باستحالة شفائه من السرطان المثانة، في شهر تشرين الأول الماضي، لكنه رفض العلاج بسبب أعراضه الجانبية.

ونشر أنزاكي البالغ من العمر (80 عاما) إعلاناً عن الحفلة في صحيفة، في 20 تشرين الثاني الماضي، مشيراً إلى أنه يريد أن يستمتع بما تبقى من حياته.

وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، الثلثاء، حضور ألف شخص حفلة أنزاكي.

وقال للصحفيين بعد الحفلة: “سعيد بأنني تمكنت من تقديم الشكر لمن قابلتهم في حياتي”.