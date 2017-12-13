اضاءة شجرة وزينة الميلاد في ساحة دير القمر

أضاءت بلدية دير القمر شجرة وزينة الميلاد في ساحة البلدة، في احتفال وشاركت فيه فعاليات وشخصيات من البلدة والمنطقة، الى جانب رئيس وأعضاء بلدية دير القمر والأهالي.

وبعدما اضاء رئيس البلدية السفير ملحم مستو الزينة الممتدة من اعالي جبال البلدة حتى ساحتها التي ازدانت بالإضاءة المميزة وشعارات العيد، القى كلمة شكر فيها الحضور مؤكدا أن دير القمر ستبقى منارة ونقطة الالتقاء لجميع أطياف الجبل.